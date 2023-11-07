МИД РФ: оппозиция в Молдавии по итогам выборов укрепилась вопреки репрессиям Кишинева

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, жители страны на прошедших 5 ноября всеобщих местных выборах дали обоснованную нелицеприятную оценку тупиковому курсу правящей партии

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Укрепление оппозиционных сил по итогам всеобщих местных выборов в Молдавии произошло вопреки репрессиям Кишинева против оппозиции и независимых СМИ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Итоги состоявшегося голосования продемонстрировали крайне слабые результаты кандидатов от правящей прозападной партии "Действие и солидарность". И, напротив, - существенное укрепление положения оппозиционных сил, представители которых возглавили крупнейшие города Молдавии, включая Кишинев", - отметила дипломат.

"Причем произошло это вопреки развернутой нынешним молдавским режимом беспрецедентной кампании репрессий против оппозиции и независимых СМИ, прямому шантажу избирателей, дискриминации кандидатов по языковому признаку и даже прямому запрету деятельности конкурентов", - подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что жители Молдавии на прошедших 5 ноября всеобщих местных выборах дали обоснованную нелицеприятную оценку тупиковому курсу правящей партии страны.

"Жители Молдавии дали обоснованную нелицеприятную оценку тому тупиковому курсу, который проводит стоящая сегодня у власти партия. Хочется надеяться, что руководство страны сделает необходимые выводы и будет должным образом учитывать интересы молдавского народа в своей политике", - отметила Захарова.