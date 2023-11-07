Посольство РФ подтвердило, что власти США депортировали россиянина Украинского

Американские правоохранительные органы обвиняли Дмитрия Украинского в сговоре для совершения мошенничества с помощью электронных средств связи и отмывании денег

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в США подтвердило, что американские власти депортировали российского гражданина Дмитрия Украинского.

"Дмитрий Витальевич [Украинский] приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Его супруга Марина Александровна Иванова находится со мной на связи. Она подтвердила, что ее муж находится в России", - сообщила корреспонденту ТАСС заведующая консульским отделом посольства Надежда Шумова.

"Марина Александровна искренне благодарила посла Анатолия Ивановича Антонова и меня лично за участие в судьбе супруга", - отметила руководитель консульского отдела.

О возвращении Украинского на родину ранее сообщил ТАСС вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Украинский был экстрадирован в США прошлом году. Американские правоохранительные органы обвиняли его в сговоре для совершения мошенничества с помощью электронных средств связи и отмывании денег. Ранее он был приговорен судом в Таиланде к 10 годам тюремного заключения по обвинению в финансовых преступлениях - хищении средств американцев и их легализации в Таиланде. Однако вину Украинский отрицал. Решение суда вступило в силу в 2019 году, по закону королевства его должны были освободить условно-досрочно. Позднее суд Таиланда удовлетворил запрос США о его экстрадиции.

Консульский отдел посольства России в США активно занимался делом Украинского, Антонов несколько раз посещал его в центре содержания под стражей в нью-йоркском районе Бруклин. Посол Антонов регулярно навещает российских граждан, находящихся в США под судом или отбывающих тюремные заключения.