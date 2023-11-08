Совет Федерации обсудит изменения в законе о выборах президента РФ

Также на пленарном заседании заслушают доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой о реализации федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление и реагирование)"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит закон, уточняющий некоторые положения о проведении выборов президента России, а также заслушает доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В начале заседания, как ожидается, сенаторы обсудят закон, который конкретизирует сроки направления главой региона, на территории которого действует военное положение, в ЦИК РФ предложений о назначении выборов. Также Совфед планирует рассмотреть закон, уточняющий некоторые нормы о выборах президента РФ. Документ, в частности, предусматривает ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках в воинских частях и допуск на заседания избиркомов только тех представителей СМИ, которые работают на основании трудового договора.

В рамках правительственного часа руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова расскажет о реализации федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление и реагирование)".

Кроме того, СФ планирует обсудить проект заявления палаты с требованием прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду, введенную США в отношении Кубы. В документе, подготовленном комитетом СФ по международным делам, сенаторы призывают парламенты мира и международные парламентские организации выступить с аналогичным требованием.

Верхняя палата парламента также планирует одобрить закон о новом порядке расчета платы за отопление в Москве, закон о налоговых льготах сервисным компаниям в авиаотрасли, а также документ, освобождающий от НДФЛ региональные гранты и некоторые единовременные выплаты.