Антонов: США критикой по ДОВСЕ хотят переложить на РФ вину за действия Запада

Посол России в Вашингтоне подчеркнул, что Соединенные Штаты открыто обходили групповые ограничения договора и не стремились к диалогу

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Критика Вашингтона в отношении России в связи с ее выходом из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) является попыткой перевалить на Москву ответственность Запада за разрушение архитектуры международной безопасности. Об этом заявил во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Переваливание ответственности за разрушение архитектуры международной безопасности на Россию - излюбленная практика американцев. Им очень непросто дается осознание того, что в происходящем виноват коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами", - указал дипломат, комментируя критику Белого дома в адрес России в контексте ситуации с ДОВСЕ.

"Мы неоднократно указывали коллегам на необходимость сотрудничества с целью восстановления жизнеспособности договора. Приостановив действие ДОВСЕ в 2007 году, Россия оставалась открытой для диалога о формировании тех принципов коллективной безопасности, которые отвечали бы интересам всех сторон, - добавил он. - Разговор по существу в планы Вашингтона не входил. Здесь уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ, и, наконец, ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев. В таких условиях даже формальное сохранение нашего участия в договоре неприемлемо с точки зрения национальных интересов Российской Федерации".

"Решением о выходе Россия направляет четкий сигнал: попытки выстроить военную безопасность в Европе без учета наших озабоченностей обречены на провал. Американцам и их сателлитам пора перестать переоценивать свои силы", - указал Антонов.

Заявления Белого дома

Как заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, США могут изменить расстановку своих сил для выполнения гарантий перед союзниками по НАТО после приостановки Вашингтоном выполнения обязательств по ДОВСЕ. Он отметил, что США и НАТО ранее подвергли критике решение РФ о денонсации ДОВСЕ. Кирби утверждал, что РФ выходом из ДОВСЕ "не оставила США и союзникам по НАТО другого выбора, кроме как приостановить выполнение обязательств" в рамках договора.

Пресс-служба Белого дома также распространила заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, из которого следует, что Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по ДОВСЕ в ответ на действия Москвы. Ранее МИД РФ сообщил, что процедура выхода России из ДОВСЕ завершена в полночь 7 ноября, документ прекратил для Москвы свое существование.

О договоре

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. В Москве неоднократно заявляли о том, что вина за прекращение существования соглашения ляжет на США и их союзников, которые выбрали путь конфронтации.