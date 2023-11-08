Визит в Казахстан, угроза ядерного конфликта и конфискация активов. Темы брифинга Пескова

Поездка президента РФ Владимира Путина в Казахстан, возможность ядерной эскалации, а также перспектива конфискации российских активов на Западе стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве.
- Вскоре он в открытом формате проведет по видеосвязи совещание с членами правительства. "Очень важная сегодня профильная тема - это борьба с онкологическими заболеваниями". Докладчики - вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Президент примет приехавшего в РФ замглавы Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
О визите Путина в Казахстан
- Вышедшие ночью перекрестные интервью Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева газетам двух стран - "беспрецедентное событие", оно "свидетельствует красноречиво о весьма и весьма продвинутом уровне отношений" Москвы и Астаны.
- В Казахстане 9 ноября ожидаются беседа в узком составе, обстоятельные переговоры, затем подписание документов - о пакете завтра своевременно проинформируют. После совместного заявления двух президентов для СМИ будет официальный прием.
- Важный пункт программы - участие двух глав государства в Форуме межрегионального сотрудничества по видеосвязи.
- "Президент вряд ли успеет нанести визит [экс-президенту Казахстана Нурсултану] Назарбаеву" из-за насыщенности программы.
Об угрозе ядерной войны
- Заявивший о росте риска применения ядерного оружия Николай "Патрушев - секретарь совета безопасности", "это есть часть Кремля - того, что называется Кремлем". "Считайте как заявление Кремля".
- "Агрессивный характер коллективного Запада в отношении нашей страны - это ни для кого не секрет".
- "У нас есть наша [ядерная] доктрина, где четко все прописано".
О возможной конфискации российских активов в США
- "Эти тенденции мы наблюдаем давно, причем и в США, и в Евросоюзе". "Последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров".
- "Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно". "Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет" и кто ими воспользуется.
- "Будем прорабатывать ответные меры - вряд ли они будут зеркальными", но "наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам".
О диалоге по стратегической стабильности с США
- "Предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим", поскольку "не может осуществляться в режиме одной страны чтения нотаций другой стране".
- В России готовы к началу такого диалога.
О саммите АТЭС
- "Россия будет представлена на должном уровне".