Визит в Казахстан, угроза ядерного конфликта и конфискация активов. Темы брифинга Пескова

Поездка президента РФ Владимира Путина в Казахстан, возможность ядерной эскалации, а также перспектива конфискации российских активов на Западе стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве.

Вскоре он в открытом формате проведет по видеосвязи совещание с членами правительства. "Очень важная сегодня профильная тема - это борьба с онкологическими заболеваниями". Докладчики - вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Президент примет приехавшего в РФ замглавы Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

О визите Путина в Казахстан

Вышедшие ночью перекрестные интервью Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева газетам двух стран - "беспрецедентное событие", оно "свидетельствует красноречиво о весьма и весьма продвинутом уровне отношений" Москвы и Астаны.

В Казахстане 9 ноября ожидаются беседа в узком составе, обстоятельные переговоры, затем подписание документов - о пакете завтра своевременно проинформируют. После совместного заявления двух президентов для СМИ будет официальный прием.

Важный пункт программы - участие двух глав государства в Форуме межрегионального сотрудничества по видеосвязи.

"Президент вряд ли успеет нанести визит [экс-президенту Казахстана Нурсултану] Назарбаеву" из-за насыщенности программы.

Об угрозе ядерной войны

Заявивший о росте риска применения ядерного оружия Николай "Патрушев - секретарь совета безопасности", "это есть часть Кремля - того, что называется Кремлем". "Считайте как заявление Кремля".

"Агрессивный характер коллективного Запада в отношении нашей страны - это ни для кого не секрет".

"У нас есть наша [ядерная] доктрина, где четко все прописано".

О возможной конфискации российских активов в США

"Эти тенденции мы наблюдаем давно, причем и в США, и в Евросоюзе". "Последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров".

"Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно". "Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет" и кто ими воспользуется.

"Будем прорабатывать ответные меры - вряд ли они будут зеркальными", но "наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам".

О диалоге по стратегической стабильности с США

"Предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим", поскольку "не может осуществляться в режиме одной страны чтения нотаций другой стране".

В России готовы к началу такого диалога.

О саммите АТЭС