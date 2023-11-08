Путин заявил, что РФ и Китай не создают никаких военных союзов

По словам главы государства, взаимодействие Москвы и Пекина носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов по примеру объединений времен холодной войны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

"Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки", - подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание, что две страны достаточно эффективно сотрудничают в сфере экономики. "Торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами. Мы с опережением времени достигаем поставленных нами перед собой целей, работаем на международных площадках, в международных организациях, прежде всего - в ООН", - перечислил направления сотрудничества он.

По словам российского президента, Москва и Пекин уделяют достаточное внимание и региональным площадкам, которые "все больше и больше приобретают глобальный характер". Он пояснил, что речь идет о Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

Путин напомнил, что с 2024 года председательство в БРИКС переходит к России. "И мы очень рассчитываем на то, что вместе с китайскими друзьями продвинем ту повестку, которая представляется нам наиболее целесообразной и перспективной и будет отвечать интересам всех стран - участниц этого объединения", - резюмировал глава российского государства.