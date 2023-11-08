8 ноября, 12:01,
обновлено 8 ноября, 12:24

Путин заявил, что РФ и Китай не создают никаких военных союзов

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы государства, взаимодействие Москвы и Пекина носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов по примеру объединений времен холодной войны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

Читайте также
Путин на встрече с Чжан Юся попросил передать привет Си ЦзиньпинуПутин заявил, что НАТО в нарушение собственных доктрин пытается выйти в Азию

"Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки", - подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание, что две страны достаточно эффективно сотрудничают в сфере экономики. "Торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами. Мы с опережением времени достигаем поставленных нами перед собой целей, работаем на международных площадках, в международных организациях, прежде всего - в ООН", - перечислил направления сотрудничества он.

По словам российского президента, Москва и Пекин уделяют достаточное внимание и региональным площадкам, которые "все больше и больше приобретают глобальный характер". Он пояснил, что речь идет о Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

Путин напомнил, что с 2024 года председательство в БРИКС переходит к России. "И мы очень рассчитываем на то, что вместе с китайскими друзьями продвинем ту повестку, которая представляется нам наиболее целесообразной и перспективной и будет отвечать интересам всех стран - участниц этого объединения", - резюмировал глава российского государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация