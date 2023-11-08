Путин заявил, что НАТО в нарушение собственных доктрин пытается выйти в Азию

По оценке российского лидера, "все больше и больше Соединенные Штаты втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараются создавать там новые военно- политические альянсы, включая страны региона"

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание на стремление НАТО расширить географические рамки, в частности, на Азию.

"Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причем Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности", - сказал глава российского государства на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся.

По оценке российского лидера, "все больше и больше Соединенные Штаты втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараются создавать там новые военно- политические альянсы, включая страны региона". Президент РФ подчеркнул, что США "при этом руководствуются своими собственными корыстными интересами".

Путин констатировал, что Москва и Пекин спокойно реагируют на попытки Вашингтона создать военно-политические блоки в Азии. "Мы все это видим и вместе с нашими друзьями - в том числе и прежде всего с Китайской Народной Республикой - реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям", - заверил глава российского государства.

Он уточнил, что такие учения проводятся на регулярной основе. "Уровень нашего взаимодействия постоянно повышается", - констатировал Путин. Президент РФ уверен, что консультации зампредседателя Центрального военного совета КНР с Министерством обороны РФ "будут полезными и безусловно будут способствовать укреплению взаимодействия на этом важнейшем для наших стран направлении".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с Чжаном Юся. Руководитель российского оборонного ведомства подчеркнул, что двусторонние отношения в военной области неуклонно развиваются, но это взаимодействие не направлено против третьих стран и проводится исключительно в интересах друг друга.