Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 225-летия Владимира Даля

Кабмину поручено в течение полугода образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также разработать и утвердить план основных мероприятий

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения лексикографа и писателя Владимира Даля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Учитывая выдающийся вклад Владимира Ивановича Даля в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2026 году 225-летием со дня его рождения постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2026 году 225-летия со дня рождения Владимира Ивановича Даля", - говорится в указе.

Кабмину РФ поручено в течение полугода образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Органам государственной власти регионов рекомендовано принять участие в подготовке мероприятий.

Владимир Даль - русский писатель, этнограф, собиратель фольклора и военный врач. Является составителем "Толкового словаря живого великорусского языка", который содержит порядка 200 тыс. слов. За составление словаря был удостоен Ломоносовской премии Императорской Санкт-Петербургской академии наук и звания почетного академика в 1863 году.