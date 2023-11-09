Международный муниципальный форум БРИКС+ соберет делегатов из более чем 60 стран

Основными темами для обсуждения станут развитие IT-сферы, урбанистика, гуманитарное сотрудничество, туризм и здравоохранение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Представители более 60 стран примут участие в V юбилейном Международном муниципальном форуме стран (ММФ) БРИКС+, который откроется в Санкт-Петербурге 9 ноября, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия. Основными темами для обсуждения станут развитие IT-сферы, урбанистика, гуманитарное сотрудничество, туризм, здравоохранение и другие направления.

"Сейчас у нас зарегистрированы участники из 63 стран. В основном, [это] Азия, Африка, также Латинская Америка, СНГ и Ближний Восток", - рассказали в оргкомитете.

По данным организаторов, участие в форуме в этом году примут не менее 7 тыс. человек, из которых около 2 тыс. - иностранные делегаты из 200 зарубежных городов. ММФ БРИКС+ соберет представителей федеральных и региональных ведомств, органов местного самоуправления, бизнес-сообществ, общественных организаций и экспертов.

В деловой программе форума - более 120 мероприятий. Среди центральных тем форума - сельское хозяйство, экология, инвестиции, образование, спорт, культура, технологии и промышленность. Помимо сессий и круглых столов на форуме, в частности, пройдут презентации инвестиционных проектов, шахматный турнир, турнир по регби-7.

Председатель оргкомитета Михаил Черепанов напомнил, что форум состоится в преддверии председательства России в БРИКС, с 1 января 2024 года к объединению присоединятся шесть новых стран. "В связи с этим мероприятие является значимым событием для объединения. Мы уверены, что укрепление сотрудничества на региональном уровне поможет развивать в том числе и экономическое взаимодействие территорий", - приводятся его слова в сообщении оргкомитета.

Форум продлится по 10 ноября. Он проходит при поддержке МИД России, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. Задача форума - способствовать интеграции положительного мирового опыта, развитию социального и экономического благосостояния муниципальных территорий, внедрению новых технологий в каждодневную деятельность крупных городов развивающихся стран.