Постпредство РФ: наблюдатели ОБСЕ признали закрытие телеканалов в Молдавии нарушением

На этом фоне вызывает недоумение отсутствие реакции представителя по вопросам свободы СМИ на грубые нарушения Молдовой соответствующих обязательств в области гуманитарного измерения, заявил зампостпреда РФ при организации Александр Волгарев

ВЕНА, 9 ноября. /ТАСС/. Наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ признали приостановку лицензии у шести русскоязычных телеканалов властями Молдавии нарушением свободы выражения мнения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Александр Волгарев на заседании ее постоянного совета.

"Продолжающаяся медиацензура и закрытие накануне волеизъявления еще шести русскоязычных телевещателей сочтены наблюдателями БДИПЧ непропорциональным ограничением свободы выражения мнения. Эксперты признали шаги властей несоответствующими международным стандартам и обязательствам в рамках ОБСЕ. На этом фоне вызывает недоумение отсутствие реакции представителя по вопросам свободы СМИ на грубые нарушения Молдовой соответствующих обязательств в области гуманитарного измерения", - подчеркнул Волгарев.

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В конце сентября парламент в очередной раз продлил этот режим еще на 60 дней, начиная с 2 октября. Действие режима ЧП позволяет комиссии по чрезвычайным ситуациям принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой под предлогом обеспечения безопасности государства. В частности, комиссия приняла решение снять с прошедших 5 ноября выборов в местные органы власти 31 кандидата от оппозиционной партии "Шанс" и отозвать лицензии у 6 крупных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции.