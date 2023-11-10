Песков пока не говорит, когда пройдут большая пресс-конференция и прямая линия Путина

Пресс-секретарь президента РФ посоветовал журналистам "не забегать вперед"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался пока называть дату совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции главы государства Владимира Путина.

"Своевременно сориентируем", - пообещал журналистам представитель Кремля, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть данные о том, что большая пресс-конференция и прямая линия пройдут 14 декабря. Песков посоветовал журналистам "не забегать вперед". "Мы вас держим в курсе того, что происходит, своевременно даем даты. Не нужно состязаться, кто что раньше узнает", - рекомендовал он.

Ранее Песков говорил, что традиционные для Путина большая пресс-конференция и прямая линия, во время которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы россиян, будут объединены и пройдут в этом году. Большая пресс-конференция Путина обычно проходит в декабре, подводя итоги года.

Песков также не стал говорить о дате планируемой встречи Путина с представителями крупного бизнеса. "Своевременно вас сориентируем, пока еще рано", - объяснил представитель Кремля.