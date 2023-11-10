Путин обсудил с СБ эффективность обеспечения информационной безопасности РФ

Президент России назвал эту тему важной и актуальной

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности повышение эффективности обеспечения информационной безопасности страны.

"У нас сегодня важный и очень актуальный - не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию, - вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин сообщил, что доклад по этой теме представит директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин. Совещание проходит без журналистов.

На сайте Кремля сообщается, что в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.