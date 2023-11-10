Заявки на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Рязани подали два человека

Ими стали и.о. главы администрации города Виталий Артемов и директор МП "Водоканал города Рязани" Олег Штефан

ТАСС, 10 ноября. Два кандидата претендуют на должность главы Рязани - исполняющий обязанности главы горадминистрации Виталий Артемов и директор МП "Водоканал города Рязани" Олег Штефан. Утверждение нового мэра в должности состоится 23 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе городской думы.

"У нас состоялось открытое заседание конкурсной комиссии, где два кандидата представили свои программы. Виталий Евгеньевич Артемов [и.о. главы администрации Рязани] и Олег Штефан [директор МП "Водоканал города Рязани"] <…> Утверждаться глава будет на заседании городской думы 23 ноября", - сказали в пресс-службе.

В пятницу состоялся конкурс на замещение должности главы администрации Рязани.

29 мая депутаты рязанской городской думы на очередном заседании приняли отставку главы администрации Елены Сорокиной, она подала заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы горадминистрации был назначен первый заместитель Сорокиной, руководитель аппарата Артемов.