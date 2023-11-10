10 ноября, 13:34

Делегация РФ в СПЧ ООН указала на обыденный характер русофобии в Канаде

По словам представителя российской делегации Ильи Бармина, дети русских в канадских школах подвергаются травле

ЖЕНЕВА, 10 ноября. /ТАСС/. Русофобия стала обыденным явлением в Канаде, дети русских в канадских школах подвергаются травле. Об этом заявил представитель российской делегации Илья Бармин на проходящей в Женеве 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ). Делегация РФ рекомендовала Оттаве восполнить пробелы в системе защиты от ксенофобии.

"Обыденной становится русофобия, утвердившаяся в канадских политических кругах и проецируемая на внешнеполитическую линию", - отметил Бармин на заседании рабочей группы, посвященном рассмотрению ситуации с правами человека в Канаде в рамках Универсального периодического обзора. Жителям Канады с русскими корнями "нередко поступают угрозы убийства и расправы за активную политико-гражданскую позицию или по факту связей с Россией", сказал дипломат. Дети русских в канадских школах "подвергаются травле".

"Правозащитные организации на протяжении последних лет фиксируют рост проявлений антисемитизма и неонацизма, - продолжил Бармин. - Чего стоит хотя бы "чествование" нациста в парламенте Канады".

Представитель делегации РФ напомнил, что "одной из самых притесняемых групп на протяжении уже многих десятилетий остаются коренные жители Канады". Наибольший урон, по его словам, им был нанесен в результате деятельности интернатов для детей-индейцев. Более 150 тыс. детей прошли через "машину окультуривания" и "приобщения к цивилизации", подчеркнул Бармин. От голода, сексуального и иных форм насилия, эпидемий, антисанитарных условий в школах-интернатах погибли более 6 тыс. детей, у выживших сломаны судьбы, отметил он.

Делегация РФ рекомендовала Канаде внести изменения в национальное законодательство, направленные на восполнение пробелов в системе защиты от проявлений ксенофобии, принять эффективные меры по предупреждению нетерпимости по национальному и расовому признакам, а также не допускать ненавистнической риторики в СМИ и интернете. 

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