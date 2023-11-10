Пушилин: позиция Запада по отношению к обстрелам Донецка строится на двойных стандартах

Глава ДНР отметил, что в позиции некоторых "западных сателлитов" отсутствует логика

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Позиция стран Запада на заседании Совбеза ООН, который был экстренно созван 8 ноября из-за обстрелов Донецка, построена на двойных стандартах и искажении фактов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Вопрос обсуждался важный - очередное военное преступление со стороны украинского режима. Но характерной является позиция западных стран: опять двойные стандарты, опять искажение действительности, опять всецелая <...> поддержка украинского режима. Со стороны Соединенных штатов Америки, Великобритании [происходит] полное искажение фактов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пушилин отметил, что в позиции некоторых "западных сателлитов" отсутствует логика. По словам главы ДНР, Албания предположила, что Россия сама обстреляла Донецк.

"Для нас более важным является все же позиция тех стран, которые занимали или может быть продолжают занимать нейтральную позицию. Перетянуть их на сторону разума, в нашем случае на сторону справедливости, конечно, является основной задачей, которую ставили перед собой российские дипломаты", - подчеркнул он.

Вечером 7 ноября украинские войска нанесли массированные удары по Донецку из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли 6 человек, включая водителя бригады скорой медицинской помощи, пострадали 55 человек. Удар пришелся по зданию управления труда и социальной защиты.