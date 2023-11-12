Песков: вера Байдена в возвращение территорий Украиной говорит о важности продвижения СВО

Пресс-секретарь президента России назвал тупиковой позицию США в этом вопросе

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вера президента США Джо Байдена в то, что Украина способна вернуть утраченные территории, говорит о тупиковости позиции Вашингтона и необходимости продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Это говорит о тупиковости позиции Соединенных Штатов, тупиковости их подхода. И о настоятельной необходимости продвижения специальной военной операции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего Павла Зарубина.

Фрагмент программы журналист опубликовал в Telegram-канале.