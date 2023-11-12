12 ноября, 11:16,
обновлено 12 ноября, 11:29
Военная операция на Украине

Песков заявил, что российские бойцы на передовой воюют в том числе за русский язык

Пресс-секретарь президента РФ таким образом прокомментировал решение Еврокомиссии не учитывать ситуацию с русским языком на Украине при оценке готовности вступления Киева в ЕС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) борются в том числе за свободное использование русского языка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Военная операция на Украине. Онлайн

Так он оценил решение Еврокомиссии не учитывать ситуацию с русским языком на Украине при оценке готовности вступления Киева в ЕС - ранее об этом сообщали в СМИ.

"Права русского языка их действительно не интересуют. Эти права интересуют нас. И сейчас наши ребята на передовой в том числе воюют и за русский язык", - заметил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

При этом, добавил Песков, "венгров, например, интересуют права венгерского языка". "Говорят они вполне конкретно, выдвигают свои условия и не собираются "съезжать" со своих требований. Там много разногласий", - указал он. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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