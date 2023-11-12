12 ноября, 13:09
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО

Глава Чечни отметил, что эти бойцы в 6-й раз отправляются в зону проведения спецоперации

ГРОЗНЫЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) РФ отправились в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Из Чеченской Республики выдвинулся в зону проведения специальной военной операции один из самых боеспособных и безупречно зарекомендовавший себя в Донбассе и на Украине 96-й полк оперативного назначения СКО ВНГ РФ. Готовясь к предстоящему выезду, бойцы усиленно тренировались все последние недели, оттачивая свои навыки. Возглавляет подразделение боевой офицер и отважный командир Магомед Тушаев", - написал Кадыров.

По его словам, бойцы полка оперативного назначения в 6-й раз отправляются в зону проведения спецоперации. "Нет никаких сомнений в том, что бойцы достойно справятся со всеми возложенными на них задачами, как и в предыдущие командировки", - добавил глава Чечни. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичУкраинаРоссияЧечняВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация