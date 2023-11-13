Хинштейн сообщил об отмене приказа генерала Росгвардии, запрещающего доработку оружия

Оценку действиям инициативного комдива руководством ведомства дадут отдельно, отметил депутат

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Росгвардии отменили приказ, предусматривающий возврат оружия военнослужащими в штатное состояние. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал "Два майора" сообщил о том, что бойцам Росгвардии запретили самостоятельно усовершенствовать оружие. "К сожалению, это не фейк. Опубликованный в уважаемом Telegram-канале приказ "прекрасного" генерала из Росгвардии о возврате всего оружия в штатное состояние оказался подлинным. Это подтвердилось в ходе проверки, организованной по указанию руководства службы. Приказ издал командир одной из дивизий ВНГ. Решением вышестоящего командования он уже отменен как необоснованный. Оценка действиям инициативного комдива руководством ведомства будет дана отдельно", - сказал депутат.

Также Хинштейн отметил, что несмотря на то, что эта дивизия в силу специфики не привлекается к задачам СВО, следует только поддерживать инициативу военнослужащих, тюнингующих свое оружие, то есть повышающих его эффективность. "Уверен, подобная глупость единична. И незамедлительная реакция на нее со стороны руководства Росгвардии тому подтверждение", - отметил он.