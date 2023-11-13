Бывший вологодский губернатор Кувшинников будет работать в аграрном комитете СФ

По словам экс главы региона, "комитет определяет законодательную основу для развития отрасли в условиях санкций"

ТАСС, 13 ноября. Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в Совете Федерации будет работать в комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"Буду представлять интересы Вологодчины в комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Это решение одобрил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Первое заседание [комитета] с моим участием состоится 21 ноября", - сообщил Кувшинников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что хорошо разбирается в вопросах, которые рассматривает комитет: экология, аграрная политика, климатическая повестка, развитие лесопромышленного комплекса, глубокая переработка древесины. "Важно и то, что комитет определяет законодательную основу для развития отрасли в условиях санкций. Это позволяет обеспечивать продовольственную безопасность страны", - добавил Кувшинников.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов наделил Кувшинникова полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. Полномочия предыдущего сенатора Ольги Даниловой были досрочно прекращены.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября принял отставку Кувшинникова с поста губернатора Вологодской области и назначил врио главы региона Филимонова, который на тот момент занимал пост заместителя председателя правительства Московской области. Кувшинников руководил Вологодской областью с 14 декабря 2011 года. По продолжительности нахождения на посту занимал седьмое место среди действующих руководителей глав субъектов РФ.