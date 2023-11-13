13 ноября, 16:01

Делегация РФ в СПЧ связала выход из СЕ с активизацией других направлений сотрудничества

Как заявил статс-секретарь - заместитель министра юстиции России Андрей Логинов, при этом "Москва остается участницей "ряда открытых для третьих стран конвенций Совета Европы, а российские эксперты продолжают деятельность в составе их органов"

ЖЕНЕВА, 13 ноября. /ТАСС/. Выход России в 2022 году из Совета Европы (СЕ) дал возможность активнее развивать другие направления международного сотрудничества в сфере прав и свобод. Об этом заявил на 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве статс-секретарь - заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов. Он возглавляет межведомственную делегацию, представившую в СПЧ российский национальный доклад о выполнении обязательств в правозащитной сфере.

"Выход из Совета Европы позволил активизировать иные направления международного сотрудничества по вопросам правозащитной повестки", - сказал глава делегации. Он напомнил, что в 2022 году была принята новая редакция положения о Комиссии по правам человека СНГ. По этому документу комиссия "наделяется компетенцией по рассмотрению индивидуальных жалоб при условии ее признания соответствующим государством". "Исходим из того, что комиссия сможет в будущем выступать в роли комплементарного наднационального механизма защиты прав человека", - отметил Логинов.

Он подчеркнул, что, выйдя из СЕ, Москва остается участницей "ряда открытых для третьих стран конвенций Совета Европы, а российские эксперты продолжают деятельность в составе их органов". Коснувшись неисполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после исключения РФ из состава организации, заместитель министра напомнил, что "права членства России в Совете Европы были прекращены по решению комитета министров", на тех же условиях должны были прекратиться ее обязательства по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако ЕСПЧ "произвольно истолковал конвенцию и распространил юрисдикцию ЕСПЧ на жалобы, поданные и рассмотренные после даты этого решения". Россия "была лишена базовых процессуальных гарантий, и сейчас жалобы против России рассматриваются без национального судьи и правительственного агента". "Соответственно, внесение в российское законодательство норм о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после марта 2022 года, стало вынужденной мерой в условиях, когда структуры Совета Европы перестали считать себя связанными собственными обязательствами", - отметил Логинов.

Коснувшись вопроса о смертной казни, глава делегации обратил внимание на тот факт, что в России действует "более строгий по сравнению с международным правовой режим" ее неприменения. "Возможность возвращения к применению смертной казни в России исключена", - констатировал он.

В числе традиционно адресуемых России вопросов "звучат обвинения в дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества", продолжил замминистра. "Подчеркиваем, что в России сдерживание публичной демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений не является формой порицания за них, - пояснил Логинов. - Напротив, оно является способом ограничить именно пропаганду данного образа жизни как не соответствующего духовно-нравственным устоям многонационального населения нашей страны".

Россия и Совет Европы

Россия вышла из СЕ в марте 2022 года. В заявлении указывалось, что "государства НАТО и Евросоюза последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура". Это было ответом на решение Комитета министров Совета Европы о приостановке прав РФ в комитете и Парламентской ассамблее СЕ "в связи с вооруженным вторжением на Украину".

Россия присоединилась к Совету Европы в феврале 1996 года. При вступлении она взяла на себя обязательства, среди них - присоединение к европейским конвенциям, передача учреждений пенитенциарной системы России под юрисдикцию Минюста (из МВД), принятие закона об альтернативной военной службе и признание юрисдикции Европейского суда по правам человека. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация