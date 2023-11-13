Делегация РФ в СПЧ связала выход из СЕ с активизацией других направлений сотрудничества

Как заявил статс-секретарь - заместитель министра юстиции России Андрей Логинов, при этом "Москва остается участницей "ряда открытых для третьих стран конвенций Совета Европы, а российские эксперты продолжают деятельность в составе их органов"

ЖЕНЕВА, 13 ноября. /ТАСС/. Выход России в 2022 году из Совета Европы (СЕ) дал возможность активнее развивать другие направления международного сотрудничества в сфере прав и свобод. Об этом заявил на 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве статс-секретарь - заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов. Он возглавляет межведомственную делегацию, представившую в СПЧ российский национальный доклад о выполнении обязательств в правозащитной сфере.

"Выход из Совета Европы позволил активизировать иные направления международного сотрудничества по вопросам правозащитной повестки", - сказал глава делегации. Он напомнил, что в 2022 году была принята новая редакция положения о Комиссии по правам человека СНГ. По этому документу комиссия "наделяется компетенцией по рассмотрению индивидуальных жалоб при условии ее признания соответствующим государством". "Исходим из того, что комиссия сможет в будущем выступать в роли комплементарного наднационального механизма защиты прав человека", - отметил Логинов.

Он подчеркнул, что, выйдя из СЕ, Москва остается участницей "ряда открытых для третьих стран конвенций Совета Европы, а российские эксперты продолжают деятельность в составе их органов". Коснувшись неисполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после исключения РФ из состава организации, заместитель министра напомнил, что "права членства России в Совете Европы были прекращены по решению комитета министров", на тех же условиях должны были прекратиться ее обязательства по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако ЕСПЧ "произвольно истолковал конвенцию и распространил юрисдикцию ЕСПЧ на жалобы, поданные и рассмотренные после даты этого решения". Россия "была лишена базовых процессуальных гарантий, и сейчас жалобы против России рассматриваются без национального судьи и правительственного агента". "Соответственно, внесение в российское законодательство норм о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после марта 2022 года, стало вынужденной мерой в условиях, когда структуры Совета Европы перестали считать себя связанными собственными обязательствами", - отметил Логинов.

Коснувшись вопроса о смертной казни, глава делегации обратил внимание на тот факт, что в России действует "более строгий по сравнению с международным правовой режим" ее неприменения. "Возможность возвращения к применению смертной казни в России исключена", - констатировал он.

В числе традиционно адресуемых России вопросов "звучат обвинения в дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества", продолжил замминистра. "Подчеркиваем, что в России сдерживание публичной демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений не является формой порицания за них, - пояснил Логинов. - Напротив, оно является способом ограничить именно пропаганду данного образа жизни как не соответствующего духовно-нравственным устоям многонационального населения нашей страны".

Россия и Совет Европы

Россия вышла из СЕ в марте 2022 года. В заявлении указывалось, что "государства НАТО и Евросоюза последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура". Это было ответом на решение Комитета министров Совета Европы о приостановке прав РФ в комитете и Парламентской ассамблее СЕ "в связи с вооруженным вторжением на Украину".

Россия присоединилась к Совету Европы в феврале 1996 года. При вступлении она взяла на себя обязательства, среди них - присоединение к европейским конвенциям, передача учреждений пенитенциарной системы России под юрисдикцию Минюста (из МВД), принятие закона об альтернативной военной службе и признание юрисдикции Европейского суда по правам человека.