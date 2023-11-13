13 ноября, 16:52,
обновлено 13 ноября, 17:04

Финляндия запретила пересекать границу со стороны России на велосипедах

Лев Федосеев/ ТАСС
© Лев Федосеев/ ТАСС

Это ограничение будет действовать с 15 ноября

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Финляндия с 15 ноября на неопределенный срок запретила пересекать свою границу со стороны РФ на велосипедах. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства России в Хельсинки.

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"Согласно полученному уведомлению финских властей, с 00:00 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок", - отмечается в тексте.

"В пунктах пропуска "Ваалимаа", "Нуйямаа" и "Иматра" (соответствуют МАПП "Торфяновка", "Брусничное" и "Светогорск" с российской стороны) аналогичные ограничения действуют с 9 ноября", - подчеркнуло посольство РФ.

12 ноября пресс-служба российского Северо-Западного таможенного управления заявила, что пограничная служба Финляндии начала ограничивать въезд в страну с территории России на велосипедах.

Ранее очевидцы в соцсетях начали сообщать о том, что финляндские пограничники на автомобильных пунктах пропуска "Иматра", "Нуйямаа" и "Ваалимаа" на границе с Ленинградской областью не пропускают людей, которые пытаются пересечь ее на велосипеде - при этом сотрудники зарубежной погранслужбы информируют россиян о том, что запрет введен с 9 ноября, на самой границе размещены соответствующие дорожные знаки. 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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