Мирошник заявил, что при падении рейтингов Зеленского Запад может сменить его на Залужного

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима считает, что "выборы будут зависеть непосредственно от конъюнктуры, потому что понятно, что сейчас реальные выборы на территории Украины провести невозможно"

МОСКВА, 14 ноября./ТАСС/. Падение рейтингов президента Украины Владимира Зеленского может подвигнуть Запад сменить кандидатуру лидера этой страны, например, на главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного или другую персону. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live".

"Внутреннее бурление [на Украине], оно управляется Западом, - отметил дипломат. - Если рейтинги Зеленского начнут достаточно серьезно падать, его уровень влияния как внутри страны, так и за ее пределами будет снижаться, то тогда будут оценены риски, насколько спокойно и каким образом его можно сменить и можно ли его сменить на Залужного либо на какую-то другую управляемую персону".

"Выборы будут зависеть непосредственно от конъюнктуры, потому что понятно, что сейчас реальные выборы на территории Украины провести невозможно", - добавил Мирошник.

Срок очередных президентских выборов на Украине - весна 2024 года, однако по украинским законам проводить их во время военного положения нельзя. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Тем не менее западные партнеры Киева настаивают на их проведении в предусмотренные сроки. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что выборы президента Украины должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. После этого риторика Зеленского несколько изменилась, в одном из своих интервью он допустил проведение выборов при военном положении, если Запад их оплатит.