В ДНР сообщили об уничтожении под Донецком бронетехники ВСУ

В частности, уничтожена боевая машина пехоты Bradley американского производства, заявил советник главы республики Ян Гагин

ДОНЕЦК, 14 ноября. /ТАСС/. Российские силы уничтожили под Донецком украинскую бронетехнику, в числе которой боевая машина пехоты (БМП) Bradley американского производства. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

"Под Донецком группа бронецелей украинских войск попала сначала в поле зрения наших разведчиков, а затем - под точные удары артиллерии. Среди уничтоженной техники бронированный автомобиль для перевозки личного состава, один бронетранспортер, минимум две БМП Bradley, одна из которых полностью уничтожена", - сказал Гагин.

Он добавил, что, согласно данным разведки, украинские войска продолжают переброску западного вооружения с запорожского направления на донецкое.