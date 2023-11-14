Мединский сравнил союз Белоруссии и России с таунхаусом с общей охраной

По словам помощника президента РФ, жить именно так российским и белорусским народам завещали их предки, в том числе и князь Александр Невский

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Союз Белоруссии и России подобен таунхаусу с отдельными входами, но общими крышей, охраной и коммуникациями. Об этом на открытии у посольства России в Минске памятника князю Александру Невскому заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"История так предопределила на века наперед, что две ветви русского народа - великорусская и белорусская - две эти ветви так и остаются союзными, союзным государством, пройдя через многие невзгоды. Более, чем соседями, даже более, чем братьями. Людьми, которым определено жить рядом, бок о бок, причем жить в одном доме. Как говорят американцы, в таунхаусе: входы разные, у каждого свой участок, своя лужайка, на которой он за порядок отвечает, а крыша - одна, коммуникации - общие, охрана - общая. Так надежнее и спокойнее", - сказал он, подчеркнув, что жить именно так народам России и Белоруссии было завещано их предками, в том числе и князем Александром Невским.

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что "расположение памятника князю-победителю, выдающемуся дипломату, защитнику общих древнерусских земель рядом с Парком Победы, Минским дворцом детей и молодежи, а также сразу несколькими дипломатическими миссиями глубоко символично". Он подчеркнул, что реализация инициативы установки монумента стала результатом совместной работы Белорусской Православной церкви, Минского городского исполнительного комитета и российского посольства. "Это лишний раз доказывает эффективность нашего двустороннего партнерства по самым различным направлениям. Высокий интеграционный ритм, заданный главами наших братских государств, мы можем и должны поддерживать на всех уровнях. Памятник олицетворяет собой многовековой союз наших предков, чьим заветам мы следуем по сей день", - сказал дипломат.

"Брак [князя] Александра [Невского] и [княжны] Александры - новгородского князя и полоцкой княжны - позволил нашему общему древнему Отечеству - Руси - стать сильнее и защитить свою свободу, независимость, право на собственный цивилизационный выбор", - подчеркнул Грызлов.

Посол указал на то, что и "Россия и Беларусь, находясь в историческом союзе, вновь отстаивают свой суверенитет и право на проведение независимой, основанной на национальных интересах политики". "Только вместе мы сможем выстоять и защитить свои народы от внешних посягательств и угроз. Наш союз скреплен общей памятью, узами народного братства, единой историей побед и великих свершений, а главное - общими духовно-нравственными ценностями, справедливостью и правдой", - подчеркнул дипломат.

Он поблагодарил всех причастных к созданию памятника, в том числе архитектора Николая Дятко и скульптора Ярослава Филипповича, генеральных спонсоров - банки ВТБ и "Россельхозбанк", корпорацию "Росатом", спонсоров - банки БелВЭБ и Сбербанк.