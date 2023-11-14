Дипломаты РФ "сарафанным радио" связываются с россиянами без связи для эвакуации из Газы

Пресс-секретарь представительства России при ПНА Алия Зарипова заявила, что за два дня из сектора Газа уже выехали более 160 человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские дипломаты с помощью "сарафанного радио" связываются по вопросам эвакуации с россиянами без связи в секторе Газа. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"Списки желающих выехать на эвакуацию и одобренные списки желающих выехать на эвакуацию выкладываются каждый день. С теми семьями, с которыми нет связи, мы стараемся связаться через сарафанное радио, через каких-то знакомых. Поэтому информация поступает", - отметила Зарипова, отвечая на вопрос, есть ли сейчас россияне, с кем нет связи, но кто хотел бы эвакуироваться.

По ее словам, за два дня из сектора Газа уже выехали более 160 человек. "Это не только россияне. Это и россияне, и [их] палестинские члены семей", - добавила она.

Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть "и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних".