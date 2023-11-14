Мединский заявил, что в России продолжат ухаживать за могилами польских военных

Помощник президента РФ отметил, что эти люди "не виноваты в безумии современных властей"

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Захороненные на территории РФ польские военные не виноваты в безумии современных властей в Варшаве, поэтому в России продолжат ухаживать за этими кладбищами. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Недавно совсем обсуждали, например, судьбу двух воинских польских кладбищ в России, - сказал он журналистам во время открытия в Минске памятника князю Александру Невскому. - И никто даже не поставил вопрос о том, чтобы хоть какой-то вред нанести польским захоронениям. Нет конечно! Эти люди ни в чем не виноваты, они не виноваты в безумии современных властей. Мы будем за ними ухаживать".

Мединский отметил, что "горе-соседи [России и Белоруссии] способны только на то, чтобы что-нибудь взорвать и сломать, создать они ничего не могут". "А мы созидаем вместе. И мы памятники не сносим", - подчеркнул помощник президента.

В начале октября глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий сообщил, что власти страны за неполные полтора года снесли 38 мемориалов советской эпохи, включая памятники Красной армии. При этом он заявил о том, что Варшава намерена продолжать снос монументов и полностью избавиться "от всех советских объектов пропаганды". Польша с 2017 года осуществляет снос памятников, которые, по мнению властей в Варшаве, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". В 1997 году в стране насчитывался 561 памятник советским воинам-освободителям. По данным проверки, проведенной российскими дипломатами с середины 2020 года до начала 2021 года, на прежних местах в изначальном виде оставались лишь 112 монументов. За освобождение польской земли от фашистских захватчиков отдали жизни 600 тыс. советских солдат.

На территории РФ крупные захоронения польских военнослужащих находятся в урочище Козьи Горы в Катынском лесу близ Смоленска и в районе Твери.