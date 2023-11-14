Замглавы МИД РФ обсудил с советником по нацбезопасности Ливии текущие кризисы в Африке

Стороны подчеркнули необходимость "скорейшего урегулирования сохраняющихся здесь кризисов и конфликтных ситуаций на пути достижения общенационального консенсуса политических сил соответствующих государств в интересах обеспечения их территориальной целостности и суверенитета"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и советник по национальной безопасности Ливии Ибрагим Бушнаф подчеркнули важность скорейшего урегулирования конфликтов на Севере Африки и в Сахаро-Сахельской зоне. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи.

"В ходе обстоятельного обмена мнениями о развитии ситуации в Ливии, на севере Африки и в Сахаро-Сахельской зоне была подчеркнута необходимость скорейшего урегулирования сохраняющихся здесь кризисов и конфликтных ситуаций на пути достижения общенационального консенсуса политических сил соответствующих государств в интересах обеспечения их территориальной целостности и суверенитета", - отметили в ведомстве.