14 ноября, 14:51,
обновлено 14 ноября, 15:30

В МИД РФ отметили необходимость работы с Грузией для предотвращения инцидентов на границе

Замглавы ведомства Михаил Галузин провел встречу с сопредседателями Женевских дискуссий

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин указал на необходимость работы с Грузией для недопущения новых обострений после инцидента на границе с Южной Осетией.

"В свете недавнего инцидента с незаконным пересечением границы Южной Осетии гражданами Грузии акцентирована востребованность более энергичной работы сопредседателей с официальным Тбилиси на предмет недопущения новых обострений в грузино-югоосетинском приграничье", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи Галузина с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

"В контексте усилий по укреплению безопасности на земле российская сторона вновь заострила внимание на важности выработки юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси с одной стороны и Сухумом и Цхинвалом с другой, а также запуска процесса делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией", - добавили в дипведомстве.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к очередному раунду дискуссий по Закавказью, запланированному на начало декабря. "Подтверждена общая приверженность продолжению дальнейшей конструктивной работы в рамках данного переговорного формата, оказывающего стабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе", - подчеркнули в министерстве.

Во встрече, помимо Галузина, приняли участие спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорел Мошану, а также заместители спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и представителя ООН.

6 ноября Служба госбезопасности Грузии сообщила, что гражданин страны был застрелен представителями Южной Осетии при попытке задержания вблизи села Кирбали. В Комитете государственной безопасности Южной Осетии сообщили, что нарушители границы республики оказали сопротивление, был открыт огонь по автомобилю, в результате которого погиб гражданин Грузии. 

Теги:
ГрузияРоссияЮжная ОсетияГалузин, Михаил Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
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