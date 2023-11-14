Козлов сменил Абрамченко на посту главы Российско-монгольской комиссии по сотрудничеству

Речь идет, в частности, о должности председателя российской части межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ назначило министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова председателем российской части межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству вместо вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

"Утвердить министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Козлова А. А. председателем российской части межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Абрамченко В. В.", - говорится в документе.