По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", потери ВСУ составили около 70-80 военнослужащих и три БТР

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Российские силы отразили несколько контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Урожайное на времевском направлении. Потери ВСУ составили около 70-80 военнослужащих и три БТР. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На времевском направлении запорожского фронта все попытки контратак ВСУ в районе Урожайного - а это именно контратаки, потому что инициатива на нашей стороне, - безрезультатны, они не добились никаких успехов. <...> За сутки порядка 70-80 боевиков составляют потери ВСУ, не менее трех бронетранспортеров и 3-5 транспортных средств для перевозки личного состава на передовую - боевые бронированные машины и бронированные пикапы", - сказал Рогов.

"Сейчас проходит зачистка лесополос и оврагов, где есть остатки боевиков ВСУ. Продолжаются артиллерийские дуэли, больше всего потерь у противника в артиллерийских установках и САУ", - добавил собеседник агентства.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.