15 ноября, 09:20
Военная операция на Украине

Рогов заявил, что силы РФ отбили контратаки ВСУ у Урожайного

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", потери ВСУ составили около 70-80 военнослужащих и три БТР

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Российские силы отразили несколько контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Урожайное на времевском направлении. Потери ВСУ составили около 70-80 военнослужащих и три БТР. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На времевском направлении запорожского фронта все попытки контратак ВСУ в районе Урожайного - а это именно контратаки, потому что инициатива на нашей стороне, - безрезультатны, они не добились никаких успехов. <...> За сутки порядка 70-80 боевиков составляют потери ВСУ, не менее трех бронетранспортеров и 3-5 транспортных средств для перевозки личного состава на передовую - боевые бронированные машины и бронированные пикапы", - сказал Рогов.

"Сейчас проходит зачистка лесополос и оврагов, где есть остатки боевиков ВСУ. Продолжаются артиллерийские дуэли, больше всего потерь у противника в артиллерийских установках и САУ", - добавил собеседник агентства.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация