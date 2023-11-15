15 ноября, 13:59,
обновлено 15 ноября, 14:33
Военная операция на Украине

Медведев считает, что поддержка Украины со стороны США "близится к неизбежному концу"

AP Photo/ Alex Brandon
© AP Photo/ Alex Brandon

По словам зампреда Совета безопасности РФ, на это тратится слишком много денег

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вашингтон скоро перестанет оказывать поддержку Киеву, на это тратится слишком много денег, а к военным успехам Украины это так и не привело. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические", - написал он. "Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом все сложнее", - отметил политик, обратив внимание на то, что "Америка с легкостью предает "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными".

По словам зампреда СБ РФ, именно это и произойдет с Украиной. "И дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США. Просто надоели уже. Достали - слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов", - пояснил он. "Плюс израильско-палестинская заваруха случилась. Короче, поддержка отвязавшегося "сукиного сына" близится к неизбежному концу", - заключил Медведев. Зампред Совбеза отметил, что поддержка со стороны Вашингтона прекратится не одномоментно. "Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского "своего сукина сына" приходит", - подчеркнул он.

"Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он", - добавил Медведев. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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