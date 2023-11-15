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обновлено 15 ноября, 16:36
Военная операция на Украине

Заседание СБ ООН по гонениям Киева на УПЦ состоится 17 ноября

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что "западники в свою очередь запросили на 21 ноября заседание по гуманитарной ситуации на Украине"

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по гонениям киевских властей на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) пройдет в пятницу, 17 ноября. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Несмотря на то что СБ ООН значительную часть времени приходится уделять обострению кризиса на Ближнем Востоке, украинская тематика продолжает оставаться в поле нашего зрения. Мы запросили на 17 ноября открытое заседание Совбеза по гонениям киевского режима на УПЦ. Заседание назначено на 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве). Активно готовимся к этой встрече", - написал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, добавил Полянский, "западники в свою очередь запросили на 21 ноября заседание по гуманитарной ситуации на Украине".

Ранее в ноябре суд на Украине отклонил апелляцию УПЦ, просившей отменить решение о ее переименовании, которое открывает дорогу к запрету УПЦ. Кроме того, активисты раскольнической Православной церкви Украины захватили храмы УПЦ в Закарпатской и Кировоградской областях. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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