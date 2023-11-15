Заседание СБ ООН по гонениям Киева на УПЦ состоится 17 ноября

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что "западники в свою очередь запросили на 21 ноября заседание по гуманитарной ситуации на Украине"

ООН, 15 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по гонениям киевских властей на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) пройдет в пятницу, 17 ноября. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Несмотря на то что СБ ООН значительную часть времени приходится уделять обострению кризиса на Ближнем Востоке, украинская тематика продолжает оставаться в поле нашего зрения. Мы запросили на 17 ноября открытое заседание Совбеза по гонениям киевского режима на УПЦ. Заседание назначено на 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве). Активно готовимся к этой встрече", - написал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, добавил Полянский, "западники в свою очередь запросили на 21 ноября заседание по гуманитарной ситуации на Украине".

Ранее в ноябре суд на Украине отклонил апелляцию УПЦ, просившей отменить решение о ее переименовании, которое открывает дорогу к запрету УПЦ. Кроме того, активисты раскольнической Православной церкви Украины захватили храмы УПЦ в Закарпатской и Кировоградской областях.