Посол в Китае сообщил, что РФ и КНР нацелены на построение мира на принципах равноправия

Игорь Моргулов отметил, что отношения стран приобрели характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия

ШАНХАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай в развитии двусторонних отношений нацелены на создание благоприятных условий для внутреннего развития и построение современного мира на принципах равноправия и взаимного уважения. Об этом заявил в четверг посол РФ в КНР Игорь Моргулов, выступивший на проходящей в Шанхае российско-китайской научной конференции, организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай" и Восточно-китайским педагогическим университетом (ВКПУ).

Обращаясь к участникам конференции, дипломат назвал несколько факторов, которые способствовали тому, что отношения между РФ и КНР приобрели характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

"Во-первых, это совпадение коренных долгосрочных интересов двух стран, а именно наша общая нацеленность на создание благоприятных условий для внутреннего развития, стремление построить современный мир на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Моргулов.

В качестве второй причины высокого уровня развития двусторонних отношений посол назвал окончательное решение пограничного вопроса. "Это огромное достижение, мы знаем, что териториальные диспуты довлеют над отношениями многих стран, препятствуя их объективному развитию. В нашем с Китаем случае эта страница в отношениях навсегда перевернута. Одна из самых протяженных границ в мире - 4,3 тыс. км - сегодня является истинным поясом дружбы и добрососедства", - сказал он.

Посол РФ также отметил и фактор геополитической обстановки в мире, в которой формируется новое мироустройство. "Можно констатировать, что контуры будущего рождаются в борьбе. Мировое большинство выступает за более справедливое распределение глобальных благ, за последовательную демократизацию международной жизни. С другой стороны, узкая группа западных государств во главе с США стремится неоколониальными методами удержать свое ускользающее доминирование. Очевидно, что в этой картине мира Россия и Китай находятся по одну сторону исторического процесса и данное обстоятельство, безусловно, сближает нас", - заявил Моргулов.

Торгово-экономические отношения

Моргулов отметил, что политическое взаимодействие России и Китая подкреплено серьезной материальной базой, двусторонние торгово-экономические отношения развиваются по всем направлениям.

"Наконец, наше политическое взаимодействие подкреплено сегодня серьезной материальной базой. Буквально за последнее время Россия переместилась с 11 на 6 место среди основных торговых партнеров Китая, опережая многие ключевые экономики мира. Товарооборот между нашими странами в этом году, очевидно, преодолеет планку в $200 млрд, которую наши лидеры определили как цель по итогам только следующего 2024 года. И это, конечно, не предел. Наши торгово-экономические связи стремительно развиваются по всем направлениям, включая самые передовые области технологического развития", - сказал Моргулов.

По оценке дипломата, в отношениях РФ и КНР речь уже идет не только об энергетическом альянсе, но и о других перспективных направлениях, включая авиационное и транспортное машиностроение, космос, химическую промышленность, агросектор и многое другое.

"При всем сказанном наши межгосударственные отношения остаются уникальными по формату, поскольку не являются военно-политическим союзом, но по степени глубины и доверительности, эффективности и гибкости, по сути, превосходят традиционные блоковые формы взаимодействия. Без преувеличения, то, что Россия и Китай выстроили в своих связях, можно назвать образцом для взаимоотношений крупных мировых держав в 21 веке. Весьма важно, что наши отношения успешно проходят испытание нынешними турбулентными международными условиями, подтверждают свою абсолютную неподверженность внешней конъюнктуре. На всех уровнях - от высшего до рабочего - сегодня не только сохраняется, но и интенсивно развивается диалог, позволяющий оперативно решать все возникающие в ходе текущей совместной работы вопросы, реагировать на серьезные глобальные и региональные вызовы", - отметил посол.

Ведущие эксперты России и Китая собрались в четверг в Шанхае на научную конференцию на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка". Соответствующие конференции дискуссионный клуб "Валдай" совместно с ВКПУ проводит регулярно с 2010 года. Нынешняя станет первой в очном формате за последние четыре года после вынужденного перерыва из-за антиковидных ограничений.