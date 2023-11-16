16 ноября, 04:12
Военная операция на Украине

Посол РФ заявил, что идеи КНР по разрешению кризиса на Украине созвучны видению России

Игорь Моргулов также отметил роль двух государств в рамках ШОС и БРИКС, заявив, что в них страны выступают "в роли локомотивов, активно продвигая различные инициативы"

ШАНХАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Идеи по урегулированию кризиса на Украине, выдвигаемые Китаем, созвучны видению России. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, выступая на научной конференции в Шанхае, организованной дискуссионным клубом "Валдай" и Восточно-китайским педагогическим университетом (ВКПУ).

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"Современный мир переживает кардинальные, тектонические перемены. На наших глазах выковывается новый, более справедливый многополярный миропорядок. В этих условиях наши страны тесно взаимодействуют на площадке ООН, ее Совета Безопасности, Группы двадцати, твердо отстаивая принципы международного права и многополярности, оказывают друг другу взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим национальные интересы. В рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС, Россия и Китай выступают в роли локомотивов, активно продвигая различные инициативы, что, как вы знаете, принесло осязаемые результаты в виде заметного расширения веса данных механизмов в мировых и региональных делах и числа желающих участвовать в их работе", - сказал дипломат.

С учетом вышесказанного, отметил он, практически по всем международным вопросам Россия и Китай занимают совпадающие или весьма близкие позиции. "Пекин взвешенно подходит к ситуации вокруг Украины, отчетливо осознает реальные геополитические причины, которые привели к текущему кризису, в первую очередь деструктивную роль внерегиональных игроков, выступает против поставок вооружений, ведущих к затягиванию конфликта. Выдвигаемые Китаем идеи по урегулированию хорошо продуманы и в целом созвучны с нашим видением. Значительная их часть может быть взята в работу, которая, тем не менее, не имеет возможности быть начатой, пока Киев и его западные хозяева не проявят реального желания к политико-дипломатическому решению", - констатировал посол.

Ведущие эксперты России и Китая собрались в четверг в Шанхае на научную конференцию на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка". Такие форумы клуб "Валдай" совместно с ВКПУ проводит регулярно с 2010 года. Нынешняя конференция стала первой в очном формате за последние четыре года после вынужденного перерыва из-за антиковидных ограничений. 

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