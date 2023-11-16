16 ноября, 13:43,
обновлено 16 ноября, 14:51

Матвиенко заявила, что российско-казахстанские отношения развиваются по восходящей

По словам председателя Совета Федерации, между верхними палатами парламентов России и Казахстана "сложилось конструктивное взаимодействие"

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. Российско-казахстанские отношения развиваются по восходящей, чему способствовал недавний визит в Астану президента России Владимира Путина. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

"Что касается российско-казахстанских отношений, то, безусловно, они развиваются по восходящей. Большое значение имел недавний визит президента Российской Федерации в Казахстан <...> Это еще один новый шаг в укреплении нашего сотрудничества в самых разных сферах", - сказала спикер Совфеда на встрече, состоявшейся на полях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Бишкеке.

По ее словам, парламенты стран Содружества должны действовать "в ногу с главами государств, в ногу с правительствами, которые постоянно находятся в контакте и решают возникающие проблемы".

Она отметила, что между верхними палатами парламентов России и Казахстана "сложилось конструктивное взаимодействие".

В свою очередь спикер Сената Казахстана заявил, что отношения двух стран "динамично развиваются". Он назвал "знаковым в истории наших отношений" недавний визит Путина в Астану. По оценке Ашимбаева, "этот визит дал мощный импульс укреплению нашего стратегического союзничества".

"На всех уровнях сегодня - и на уровне правительств, и между парламентами, и на уровне глав государств, на уровне местных властей [между Казахстаном и Россией] - складываются очень хорошие, плотные, динамичные отношения", - подчеркнул спикер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаКазахстанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация