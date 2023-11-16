Матвиенко заявила, что российско-казахстанские отношения развиваются по восходящей

По словам председателя Совета Федерации, между верхними палатами парламентов России и Казахстана "сложилось конструктивное взаимодействие"

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. Российско-казахстанские отношения развиваются по восходящей, чему способствовал недавний визит в Астану президента России Владимира Путина. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

"Что касается российско-казахстанских отношений, то, безусловно, они развиваются по восходящей. Большое значение имел недавний визит президента Российской Федерации в Казахстан <...> Это еще один новый шаг в укреплении нашего сотрудничества в самых разных сферах", - сказала спикер Совфеда на встрече, состоявшейся на полях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Бишкеке.

По ее словам, парламенты стран Содружества должны действовать "в ногу с главами государств, в ногу с правительствами, которые постоянно находятся в контакте и решают возникающие проблемы".

Она отметила, что между верхними палатами парламентов России и Казахстана "сложилось конструктивное взаимодействие".

В свою очередь спикер Сената Казахстана заявил, что отношения двух стран "динамично развиваются". Он назвал "знаковым в истории наших отношений" недавний визит Путина в Астану. По оценке Ашимбаева, "этот визит дал мощный импульс укреплению нашего стратегического союзничества".

"На всех уровнях сегодня - и на уровне правительств, и между парламентами, и на уровне глав государств, на уровне местных властей [между Казахстаном и Россией] - складываются очень хорошие, плотные, динамичные отношения", - подчеркнул спикер.