16 ноября, 14:19

Захарова заявила, что РФ открыта к совместной работе в области искусственного интеллекта

По словам дипломата, Москва не политизирует ее

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия открыта к совместной работе в сфере искусственного интеллекта, Москва не политизирует ее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Форуме этики в сфере искусственного интеллекта. "Поколение GPT. Красные линИИ" в ТАСС.

"Мы абсолютно открыты к совместной работе [в сфере искусственного интеллекта] и не политизируем ее, не исходим из какой-то политической догмы, которая уже выработана, утверждена, зацементирована, абсолютно не так. Здесь есть желание продемонстрировать лучшие наши достижения в этой сфере и презентовать их, продвигать на международных площадках с точки зрения подходов уважения международного права", - сказала она.

Она добавила, что при обсуждении этой темы на международных площадках РФ никому не навязывает свои наработки. "При рассмотрении этой темы на международных площадках мы изначально исходили с позиции свободы выбора. Наши наработки не навязывались, как это как правило делает мировое большинство, а как мы это делали и до того, как с концепцией международной информационной безопасности. Мы расширяли круг единомышленников путем доведения до них позиции, демонстрацией бонусов", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Говоря о роли РФ в глобальном сотрудничестве по теме искусственного интеллекта, Захарова отметила, что российский кодекс этики в этой сфере является "во многом уникальным инструментом добровольных стандартов". 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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