16 ноября, 16:47,
обновлено 16 ноября, 17:01

Лавров высказался в пользу содействия сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС

Как сообщили в МИД РФ, российский министр иностранных дел заявил об этом на переговорах с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы Иваном Хилем Пинто

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто высказался в пользу продвижения диалога России с ведущими региональными объединениями, а также содействия сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС.

"В региональном разрезе приветствовали нацеленность Венесуэлы на укрепление интеграционных механизмов, особенно АЛБА и СЕЛАК [Боливарианского альянса для народов Америки и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна]. Лавров высказался в пользу продвижения диалога России с ведущими региональными объединениями, а также содействия сближению между Латинской Америкой и ЕАЭС", - указали в МИД РФ по итогам встречи министров.

Как отметили в МИД РФ, на переговорах в "теплой и дружеской атмосфере" стороны констатировали также "динамичное развитие всего комплекса российско-венесуэльских отношений" и наметили шаги по укреплению стратегического партнерства Москвы и Каракаса в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
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