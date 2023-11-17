Глава Волоколамска ушел в отставку

Михаил Сылка подвел итоги своей деятельности, рассказав о социальных объектах, программах и проектах, реализованных во время его срока на посту главы городского округа

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Глава городского округа Волоколамск Московской области Михаил Сылка сложил полномочия.

"Сегодня я завершаю свою работу на посту главы Волоколамского городского округа. Мы с вами вместе, рука об руку, трудились пять лет. За это время с вашей помощью и благодаря поддержке правительства Московской области и нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева удалось сделать многое", - написал он в своем Telegram-канале.

Сылка рассказал, что за время его деятельности были построены новые здания школы №3 и гимназии №1, появилось просторное здание школы искусств, современный детский сад на 125 мест, отремонтированы образовательные учреждения. Кроме того, был дан старт новым проектам: строительству ледового дворца, обновлению стадиона "Текстильщик".

"Спасибо вам за поддержку и доверие, за ваше понимание. Активные волоколамцы внимательно следили за реализацией программ, вносили свои предложения. И мы прислушивались! Это были пять лет, насыщенных совместной кропотливой работой! Уверен: у Волоколамска многое еще впереди! Желаю дорогому сердцу округу процветания, новых побед и успехов во всем", - добавил он.