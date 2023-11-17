Новак заявил, что РФ признательна Южной Осетии за отправку добровольцев на СВО

По словам вице-премьера РФ, это демонстрирует высочайший уровень духовной близости между странами

ЦХИНВАЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия признательна Южной Осетии за отправку добровольцев на специальную военную операцию и поддержку вхождения в состав РФ новых регионов. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в Цхинвале.

"Многие годы наши страны идут рука об руку, демонстрируют высочайший уровень доверия, взаимной поддержки. В текущей ситуации мы признательны союзникам за солидарность с Россией по специальной военной операции, поддержку вхождения новых субъектов в состав РФ, включая гуманитарную помощь, направление добровольцев. Еще раз это демонстрирует высочайший уровень духовной близости между нашими странами и народами", - сказал Новак на совещании членов российско-югоосетинской межправкомиссии.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявлял, что республика поддерживает специальную военную операцию и не сомневается в выполнении ее задач. По данным властей, югоосетинские добровольцы с первых дней участвуют в операции, Цхинвал также не раз направлял гуманитарную помощь, в том числе средства разведки и обмундирование.