17 ноября, 17:16
Военная операция на Украине

Новак заявил, что РФ признательна Южной Осетии за отправку добровольцев на СВО

По словам вице-премьера РФ, это демонстрирует высочайший уровень духовной близости между странами

ЦХИНВАЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия признательна Южной Осетии за отправку добровольцев на специальную военную операцию и поддержку вхождения в состав РФ новых регионов. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в Цхинвале.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Многие годы наши страны идут рука об руку, демонстрируют высочайший уровень доверия, взаимной поддержки. В текущей ситуации мы признательны союзникам за солидарность с Россией по специальной военной операции, поддержку вхождения новых субъектов в состав РФ, включая гуманитарную помощь, направление добровольцев. Еще раз это демонстрирует высочайший уровень духовной близости между нашими странами и народами", - сказал Новак на совещании членов российско-югоосетинской межправкомиссии.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявлял, что республика поддерживает специальную военную операцию и не сомневается в выполнении ее задач. По данным властей, югоосетинские добровольцы с первых дней участвуют в операции, Цхинвал также не раз направлял гуманитарную помощь, в том числе средства разведки и обмундирование. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссияЮжная ОсетияВоенная операция на Украине
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