17 ноября, 18:27

Новак сообщил о выполнении всех показателей российской инвестпрограммы в Южной Осетии

Вице-премьер подчеркнул стратегический характер российско-югоосетинских отношений

ЦХИНВАЛ, 17 ноября. /ТАСС/. Все показатели российской инвестпрограммы социально-экономического развития республики выполняются, из 18 проектов, реализация которых началась в текущем году, 12 будут введены к концу года. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак по итогам заседания российско-югоосетинской межправкомиссии, которая прошла в Цхинвале.

"Мы сегодня подробно рассмотрели итоги реализации инвестиционной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия, которая осуществляется с использованием российских средств, и отметили, что все показатели выполняются. Программа рассчитана до 2025 года. <...> Мы также рассмотрели инвестиции, которые осуществляются в Республике Южная Осетия. Из 18 проектов, которые реализуются в текущем году, 12 будут введены в этом году, некоторые из них уже введены в эксплуатацию", - сказал Новак.

Вице-премьер также подчеркнул стратегический характер российско-югоосетинских отношений, которые носят дружественный характер. "Мы продолжим взаимодействие и поддержку, развитие как экономических, так и политических взаимоотношений. Договорились, что следующее заседание пройдет в следующем году в Москве", - отметил он.

Председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев в свою очередь отметил, что в ходе 22-го заседания межправкомиссии были приняты очень важные решения, касающиеся социально-экономического развития республики. "Думаю, что все задачи, которые сегодня были поставлены, будут реализованы, а мы со своей стороны окажем всяческое содействие, чтобы эти планы были реализованы", - подчеркнул он.

В Цхинвале в пятницу состоялось заседание российско-югоосетинской межправкомиссии, на котором рассматривали инвестпрограмму на 2024 год, реализацию инвестпрограммы текущего года и госпрограммы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022-2025 годы. Сопредседателями комиссии являются Новак и Джуссоев.

Инвестпрограмма РФ

В Минстрое республики ранее сообщали ТАСС, что в рамках инвестпрограммы в текущем году планируется реализация порядка 20 мероприятий, среди которых - строительство многоквартирного жилья, благоустройство 10 столичных улиц с реконструкцией подземных инженерных сетей, реконструкция мостов, строительство дороги республиканского значения, а также объектов образования и социальной инфраструктуры.

На реализацию инвестпрограммы на 2023-2025 годы Россия выделила 3,587 млрд рублей, в том числе в 2023 году - 1,157 млрд рублей, в 2024 году - 1,215 млрд рублей, в 2025 году - 1,215 млрд рублей. Всего программа предусматривает реализацию 46 мероприятий, из которых 37 начаты в рамках предыдущих инвестпрограмм. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссияЮжная Осетия
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