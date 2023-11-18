18 ноября, 07:29

Матвиенко назвала результативным председательство Киргизии в СНГ

По словам председателя Совета Федерации, это демонстрирует подписание 17 документов в 2023 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Результатом председательства Киргизии в СНГ в 2023 году стало подписание 17 важных документов. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

"Председательство Киргизии оно было очень результативным. По итогам было подписано 17 важных документов по очень актуальным вопросам, в которых были заинтересованы все страны СНГ. Был подписан договор о создании международной организации по русскому языку. <…> Кроме того, было принято важное решение, на мой взгляд, о наблюдателях и партнерах СНГ. Это значит, что теперь в работе СНГ смогут принимать участие все заинтересованные дружественные государства. Это расширяет возможности этой структуры", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что все мероприятия в рамках председательства Киргизии в СНГ прошли на самом высоком уровне. "Это не только мое мнение. Об этом заявили все главы государств, что председательство Киргизии в СНГ было очень успешным. Все мероприятия прошли на самом высоком уровне. В этом заслуга президента республики, наших киргизских коллег, они действительно проделали огромную работу", - отметила она.

Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко посетила мероприятия осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Бишкеке с 15 по 17 ноября. Сенаторы поучаствовали в работе постоянных комиссий ассамблеи и Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ. Матвиенко выступила на международных конференциях, посвященных 85-летию парламента Киргизии и 95-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова. На полях сессии прошли двусторонние встречи председателя СФ с зарубежными коллегами.

В состав делегации Совета Федерации вошли вице-спикер СФ Константин Косачев, глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, его первый заместитель Владимир Джабаров, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов, председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, глава комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, первый зампред комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаКиргизияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация