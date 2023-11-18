Матвиенко назвала результативным председательство Киргизии в СНГ

По словам председателя Совета Федерации, это демонстрирует подписание 17 документов в 2023 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Результатом председательства Киргизии в СНГ в 2023 году стало подписание 17 важных документов. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

"Председательство Киргизии оно было очень результативным. По итогам было подписано 17 важных документов по очень актуальным вопросам, в которых были заинтересованы все страны СНГ. Был подписан договор о создании международной организации по русскому языку. <…> Кроме того, было принято важное решение, на мой взгляд, о наблюдателях и партнерах СНГ. Это значит, что теперь в работе СНГ смогут принимать участие все заинтересованные дружественные государства. Это расширяет возможности этой структуры", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что все мероприятия в рамках председательства Киргизии в СНГ прошли на самом высоком уровне. "Это не только мое мнение. Об этом заявили все главы государств, что председательство Киргизии в СНГ было очень успешным. Все мероприятия прошли на самом высоком уровне. В этом заслуга президента республики, наших киргизских коллег, они действительно проделали огромную работу", - отметила она.

Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты Валентиной Матвиенко посетила мероприятия осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Бишкеке с 15 по 17 ноября. Сенаторы поучаствовали в работе постоянных комиссий ассамблеи и Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ. Матвиенко выступила на международных конференциях, посвященных 85-летию парламента Киргизии и 95-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова. На полях сессии прошли двусторонние встречи председателя СФ с зарубежными коллегами.

В состав делегации Совета Федерации вошли вице-спикер СФ Константин Косачев, глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, его первый заместитель Владимир Джабаров, председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов, председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, глава комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, первый зампред комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев.