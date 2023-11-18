Песков: Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России

По словам пресс-секретаря главы государства, Москва в свою очередь извлекает выгоду из ограничений

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Западные страны мучаются из-за того, что введенные против России санкции не работают так, как были должны, а РФ извлекает выгоду из ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения из-за того, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, мы как всегда: русские умудрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Кадры опубликованы в его Telegram-канале.