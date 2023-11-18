18 ноября, 14:16

В Совфеде связали закрытие Финляндией четырех КПП на границе с ее страхом перед РФ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что этот страх беспочвенный и навязанный из Вашингтона

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Финляндия, закрыв в ночь на субботу четыре крупнейших пункта пропуска на границе, продолжает отгораживаться и показывает, что боится Россию. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Финляндия продолжает отгораживаться от России. Сегодня ночью на три месяца стали закрыты четыре контрольно-пропускных пункта (КПП): Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирал из девяти КПП на российско-финской границе, якобы для борьбы с миграцией. В реальности же, возводя стены, а не налаживая мосты, Финляндия показывает, что боится нашу страну", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он отметил, что этот страх беспочвенный и навязанный из Вашингтона. "Идет сознательное формирование в их сознании образа врага в виде России. Финские СМИ поддерживают эту тенденцию и кошмарят население", - добавил Бондарев.

Ранее финский премьер Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии приняло решение о закрытии четырех пограничных пунктов на восточной границе в ночь на 18 ноября. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе страны, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.

Ранее телеканал MTV3 со ссылкой на источники также сообщил, что правительство Финляндии готовит проект закрытия всех КПП на границе с Россией, однако пока необходимости в такой мере не видит. 

Теги:
ФинляндияРоссияБондарев, Виктор Николаевич
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