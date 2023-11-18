Сальдо сообщил, что ВСУ приказали не забирать раненых с левобережья Херсонщины

По словам губернатора региона, те солдаты, кого отправляют на левый берег в район Крынок, обречены

ГЕНИЧЕСК, 18 ноября. /ТАСС/. Украинские власти отдали приказ не забирать раненных на левом берегу Херсонской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные.

"Уже отдан новый приказ - раненых с левого берега не эвакуировать совсем", - написал он в Telegram-канале. До этого поступала информация о том, что раненых забирали, но оставляли тела погибших.

Сальдо считает, что те солдаты, кого отправляют на левый берег в район Крынок, обречены. По его словам со ссылкой на пленных, на правом берегу Днепра наемники из заградотрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых, пытаясь скрыть потери.

Как ранее сообщил Сальдо, на левом берегу Днепра сейчас находится около полутора рот ВСУ на участке от железнодорожного моста до Крынок. Соединения российской группировки войск "Днепр" сумели заблокировать в Крынках переправившиеся на левый берег подразделения украинских войск. Губернатор сообщил, что силы РФ в Херсонской области ежедневно берут в плен группы от 2 до 13 солдат ВСУ.