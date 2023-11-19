Путин на неделе примет участие в онлайн-саммитах G20 и БРИКС

Также российский президент встретится в Москве с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как ожидается, на следующей неделе примет участие в виртуальном саммите Группы двадцати (G20) и в телемосте лидеров БРИКС. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Онлайн-саммит лидеров G20, который организует Индия, запланирован на 22 ноября.

Также Путин на следующей неделе встретится в Москве с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. На 23 ноября назначено проведение саммита лидеров ОДКБ в Минске, где Путин будет присутствовать очно.

Кроме того, по данным телеканала, Путин примет участие в организованной Сбербанком международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению AI Journey, которая пройдет с 22 по 24 ноября. Среди других пунктов в графике президента на ближайшую неделю - совещание с правительством, мероприятие по теме общественного транспорта в регионах и поздравление российских налоговиков с профессиональным праздником (21 ноября).

Официально Кремль не анонсировал график президента на следующую неделю.