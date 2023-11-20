20 ноября, 05:57

Белоусов прибыл в Пекин для участия в российско-китайской межправкомиссии

Китайскую сторону на заседании представит первый заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов прибыл в Пекин для участия в Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

В ходе 10-го заседания комиссии стороны обсудят текущее состояние проектов и перспективы дальнейшего взаимодействия в инвестиционной, а также в промышленной сфере. "Цель - реализация поручений, достигнутых на высшем уровне", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Китайскую сторону на заседании представит первый заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.

В состав российской делегации вошли представители Минэкономразвития, Минпромторга, ВЭБ.РФ, РФПИ, регионов, а также руководители компаний и деловых объединений.

Межправительственная российско-китайская комиссия создана в 2014 году по инициативе лидеров России и Китая. Ее основная задача - содействие реализации инвестиционных проектов в неэнергетической сфере и снижение административных и торговых барьеров между двумя странами. 

Теги:
РоссияКитайБелоусов, Андрей Рэмович
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