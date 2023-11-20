Путин планирует выступить на онлайн-саммите G20 22 ноября

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, будет изложена российская позиция по актуальной ситуации

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен выступить на виртуальном саммите Группы двадцати (G20), он изложит позицию РФ по актуальной ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планируется [выступление]", - сказал представитель Кремля. В ответ на вопрос о темах выступления он пояснил: "Повестка понятна, это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция РФ, которая достаточно хорошо известна, она последовательная, сбалансированная".

Онлайн-саммит лидеров G20, который организует Индия, запланирован на 22 ноября.