20 ноября, 09:43
Военная операция на Украине

Песков не стал комментировать атаку БПЛА в Электростали

По словам пресс-секретаря президента РФ, это вопрос, скорее, к военным и к тем службам, которые отвечают за работу ПВО

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос об отраженной атаке беспилотника (БПЛА) в городском округе Электросталь.

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"Это не к нам вопрос, это вопрос, скорее, к военным и к тем службам, которые отвечают за работу ПВО [системы противовоздушной обороны]. Это не относится к нашей прерогативе", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что также не может ответить и на вопрос, откуда был запущен сбитый дрон.

По данным Минобороны России, БПЛА был перехвачен над территорией Московской области дежурными средствами ПВО 19 ноября в 23:20 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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