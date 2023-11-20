Путин и Рахмон 21 ноября обсудят вопросы региональной и международной повестки

В ходе встречи также планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник в Москве проведет переговоры со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном и обсудит с ним вопросы двустороннего стратегического партнерства, а также региональной и международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"21 ноября 2023 года в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи "планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства, а также провести обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике".

Как уточняют в Кремле, по итогам переговоров Путина и Рахмона будет подписано несколько важных двусторонних документов. Кроме того, главы государств выступят с заявлениями для СМИ.