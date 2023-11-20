20 ноября, 12:02,
обновлено 20 ноября, 12:35

Путин и Рахмон 21 ноября обсудят вопросы региональной и международной повестки

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент РФ Владимир Путин. Сергей Карпухин/ ТАСС
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент РФ Владимир Путин
© Сергей Карпухин/ ТАСС

В ходе встречи также планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник в Москве проведет переговоры со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном и обсудит с ним вопросы двустороннего стратегического партнерства, а также региональной и международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"21 ноября 2023 года в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи "планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства, а также провести обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике".

Как уточняют в Кремле, по итогам переговоров Путина и Рахмона будет подписано несколько важных двусторонних документов. Кроме того, главы государств выступят с заявлениями для СМИ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
© Информационное агентство ТАСС
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